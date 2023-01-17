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18:23, 17 января 2023Бывший СССР

В ДНР назвали взрыв в Днепропетровске ответом Украины на потерю Соледара

Гагин: взрыв в Днепре мог стать ответом Киева на взятие Соледара российскими войсками

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости предположил, что взрыв в Днепропетровске мог стать ответом Киева на взятие Соледара российскими войсками.

Гагин подчеркнул, что десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тысячи наемников погибли во время боев за этот город, что является трагедией, прогремевшей на весь мир.

«Она явилась поводом для того, чтобы украинское руководство должно было перевести внимание с соледарской трагедии на что-то другое, не менее звучное и не менее ужасное, и возможно, что украинское руководство и поставило задачу военным поразить жилой массив», — заявил он.

Об обрушении жилого многоэтажного дома в украинском городе стало известно 14 января. Местные власти докладывали, что в результате погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что трагедию с жертвами спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны. В свою очередь мэр Днепропетровска Борис Филатов выразил мнение, что Служба безопасности Украины и контрразведка страны должны присмотреться к Арестовичу после его заявлений о причинах произошедшего.

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Варвара Кошечкина
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