На Украине призвали СБУ и контразведку присмотреться к Арестовичу

Мэр Днепропетровска призвал СБУ и контразведку отреагировать на заявления Арестовича

Мэр Днепропетровска Борис Филатов считает, что Служба безопасности Украины и контразведка страны должны присмотреться к советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу. С таким призывом он выступил в Telegram.

По его мнению, ведомствам следует отреагировать на заявления представителя ОП о причинах обрушения подъезда жилого дома в городе. «Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку», — написал градоначальник.

Ранее Арестович сообщил, что взрыв дома в Днепропетровске произошел в результате работы систем противовоздушной обороны Украины. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он.

Об обрушения жилого многоэтажного дома в украинском городе стало известно в субботу, 14 января. Местные власти докладывали, что в результате погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.