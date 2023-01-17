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16:17, 17 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности сбить российские ракеты

Экс-советник президента Украины Соскин заявил о невозможности сбить российские ракеты

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские ракеты невозможно ликвидировать украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, цитирует РИА Новости.

«Оказывается, их (российские ракеты — прим. «Ленты.ру») не сбивают. Вообще сбить их нельзя», — считает он. Как утверждает Соскин, российские силы могут поразить президентскую администрацию, главные узлы веток власти Украины.

Ранее американский журнал Popular Mechanics сообщил о наводящих ужас на США ракетах России. Уточняется, что они способны развивать скорость «до десяти единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные». По словам автора статьи, лидером «рейтинга ужаса» стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Данное вооружение способно обходить все существующие системы ПВО, добавил журнал.

В ноябре 2022 года директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вул заявил, что стране срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.

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Кристина Есикова
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