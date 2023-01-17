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22:50, 17 января 2023Спорт

Назван претендент на покупку «Манчестер Юнайтед»

The Times: миллиардер Рэтклифф начал переговоры о покупке ФК «Манчестер Юнайтед»

Фото: Carl Recine / Reuters

Глава химической компании Ineos, британский миллиардер Джим Рэтклифф выразил готовность купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Его имя называет The Times.

По информации источника, Рэтклифф уже начал переговоры первым официально зарегистрировал свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи команды. Отмечается, что торги среди претендентов должны начаться в феврале. В результате «Манчестер» может перейти к новому владельцу к концу сезона.

Forbes оценивает состояние Рэтклиффа в 15,5 миллиарда долларов. Ему уже принадлежит французский футбольный клуб «Ницца».

В декабре 2022 года стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет продать его. Сделка оценивается в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. При этом отмечается, что Глейзеры рассчитывают получить от продажи клуба больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

Анастасия Борисова
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