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22:49, 12 декабря 2022Спорт

Стало известно о планах владельцев Манчестер Юнайтед продать клуб

The Athletic: американские владельцы «Манчестер Юнайтед» хотят продать клуб в 2023 году

Фото: Carl Recine / Reuters

Семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», хочет продать его в 2023 году. Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации собеседника издания, сделка оценивается в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. При этом отмечается, что Глейзеры рассчитывают получить от продажи клуба больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

Заинтересованность в покупке «Манчестер Юнайтед» выразило несколько сторон, однако переговоры начнутся, когда наберется больше потенциальных покупателей.

Ранее стало известно, что американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», выставила его на продажу из-за провала идеи создания Суперлиги. Кроме того, компания обратила внимание на продажу лондонского «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,33 миллиарда долларов). По их мнению, за «Ливерпуль» можно будет выручить аналогичную сумму.

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Марина Совина
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