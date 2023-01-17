Принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения Кларксона

Sky News: принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения журналиста Кларксона

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались принять извинения журналиста, бывшего ведущего автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксона. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя пары.

В понедельник, 16 января, Кларксон сообщил в соцсетях, что глубоко сожалеет о произошедшем. По его словам, после инцидента он написал электронное письмо принцу Гарри и Меган Маркл, в котором назвал свои высказывания в колонке для The Sun возмутительными.

Однако, утверждает телеканал, герцог и герцогиня Сассекские настаивают, что в своем послании Кларксон обращался «исключительно к принцу Гарри». Кроме того, супруги отвергают утверждение журналиста о том, что свою колонку он написал «второпях». Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Кларксона в том, что он давно практикует написание статей, «которые распространяют риторику ненависти, опасные теории заговора и женоненавистничество».

Ранее The Sun извинилась за публикацию скандальной статьи Кларксона о Меган Маркл. Издание также удалило колонку с сайта. В свою очередь, принц Гарри и Меган Маркл назвали извинения газеты Sun за скандальную статью пиар-ходом.

Ранее Джереми Кларксон заявил в своей колонке, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!» — и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же. Его статья вызвала резонанс, а Независимая организация стандартов прессы (IPSO) получила более 17,5 тысячи жалоб.