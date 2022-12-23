The Sun извинилась за публикацию скандальной статьи Кларксона о Меган Маркл

The Sun извинилась за публикацию и удалила статью телеведущего Кларксона о Меган Маркл

Британская газета The Sun принесла извинения за публикацию своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о жене принца Гарри Меган Маркл.

Издание отметило, что сам автор скандальной статьи признал, что предложенная им отсылка к сцене из сериала «Игра престолов» была «плохо воспринята большим числом людей». Кларксон также заявил, что «в ужасе от того, что причинил столько боли», и пообещал быть более осторожным в будущем.

«Колумнисты высказывают свое мнение, однако как издатели мы понимаем, что свобода выражения предполагает ответственность. Мы в The Sun сожалеем о публикации статьи и просим искреннее прощение. Статья была удалена с нашего сайта и из архивов», — говорится в сообщении таблоида.

Ранее Джереми Кларксон заявил в своей колонке, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!», и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же. Его статья вызвала резонанс, а Независимая организация стандартов прессы (IPSO) получила более 17,5 тысячи жалоб. После этого британские парламентарии потребовали принять меры против Кларксона.