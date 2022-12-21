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09:18, 21 декабря 2022Из жизни

В Британии потребовали принять меры к Кларксону за статью о Меган Маркл

CNN: британские депутаты призвали принять меры к журналисту Кларксону за статью о Маркл
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Toby Melville / Reuters

Группа парламентариев в Великобритании призвала таблоид The Sun принять меры против телеведущего, журналиста Джереми Кларксона за его «жестокую женоненавистническую» статью о Меган Маркл. Об этом сообщает CNN.

Они приветствовали решение издания удалить статью, однако потребовали предпринять решительные действия, чтобы подобные статьи никогда не были опубликованы вновь. «Подобному языку нет места в нашей стране, и недопустимо, что это разрешили опубликовать в ведущей газете», — заявили британские законодатели.

Депутаты напомнили, что жена принца Гарри столкнулась с многочисленными угрозами своей жизни, которые требовали вмешательства столичной полиции. По их словам, подобные ненавистнические статьи, автором одной из которых стал Кларксон, «непосредственно способствуют созданию этой неприемлемой атмосферы ненависти и насилия».

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Речь идет о колонке Джереми Кларксона, в которой ведущий телевизионного шоу об автомобилях Top Gear выразил мнение, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!», и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же. Данная статья вызвала резонанс, а Независимая организация стандартов прессы (IPSO) получила более 17,5 тысячи жалоб. Как отмечает CNN, это является рекордным количеством жалоб в отношении одного материала.

Ранее вышел скандальный сериал с откровениями принца Гарри и Меган Маркл. В нем сын короля Великобритании Карла III рассказал о безразличном отношении членов королевской семьи к проблемам своей супруги. По утверждению Гарри, родственники не видели ничего страшного в том, что Меган поливают грязью в прессе.

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Ксения Назарова
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