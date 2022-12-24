Принц Гарри и Меган Маркл ответили на извинения газеты Sun

Принц Гарри и Меган Маркл назвали извинения газеты Sun за скандальную статью пиар-ходом

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ответили на извинения издания The Sun за оскорбительную статью ее колумниста Джереми Кларксона о герцогине Сассекской. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на пресс-секретаря семьи.

По словам представителя пары, журналисты газеты не связывались с герцогиней лично, чтобы извиниться, и это показывает их настоящие намерения. «Это не более чем пиар-ход», — указал он.

Собеседник Independent пояснил, что принц Гарри и Маркл не оказались бы в подобной ситуации, если бы не эксплуатация The Sun «ненависти, насилия и женоненавистничества».

«Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех», — заключил пресс-секретарь супругов.

Ранее телеведущий Джереми Кларксон заявил в своей колонке, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!» — и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же.

После этого The Sun извинилась за публикацию Кларксона о Маркл. Издание отметило, что автор статьи признал, что предложенная им отсылка к сцене из сериала «Игра престолов» была «плохо воспринята большим числом людей». Кларксон также заявил, что «в ужасе от того, что причинил столько боли».