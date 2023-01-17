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05:01, 17 января 2023Забота о себе

Мужчина отказался от секса ради идеальной спермы

New York Post: 31-летний донор спермы отказался от секса, чтобы стать отцом 57 детей

Фото: @kylegordy1234

31-летний донор спермы из США Кайл Горди стал отцом 57 детей. Его историю рассказало издание New York Post.

Горди стал сдавать сперму в 2014 году. Чтобы она была идеальной, он полностью отказался от секса. Кроме того, мужчина перестал мастурбировать ради удовольствия и теперь делает это только ради сбора биоматериала.

Одна из причин, по которой я не занимаюсь сексом, заключается в том, что я хочу сохранить сперму. Воздержание позволяет увеличить количество сперматозоидов и повышает шансы на беременность

Кайл Гордидонор спермы

По словам Горди, он предпочитает избегать тесных контактов с женщинами, чтобы не подхватить инфекции, которые могут повлиять на качество сперматозоидов. «На моих плечах лежит большая ответственность, и я не собираюсь рисковать», — объясняет он.

За последний месяц на свет появились четыре биологических ребенка Горди, и в ближайшее время родятся еще 14.

Горди признался, что поддерживает связь с матерями некоторых из его детей. При этом обычные романтические знакомства чаще всего заканчиваются для него неудачей. Как только женщины узнают о его многочисленных биологических детях по всему миру, то сразу же прекращают отношения.

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Мужчина не скрывает, что со временем стал более тщательно подбирать кандидаток. «Я узнаю больше об их работе, психическом здоровье, финансовом положении и отношении к воспитанию детей, — говорит он. — Я помогу, если женщина может заботиться о ребенке без проблем».

Разговаривая с мужчинами, мечтающими стать отцами, донор отмечает, что качество спермы зависит от хорошего сна и отсутствия стрессов.

Я сплю около 10 часов в день, а иногда и больше, если это необходимо. Избегание стресса по возможности так же улучшает качество моей спермы

Кайл Гордидонор спермы

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Алиса Дмитриева
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