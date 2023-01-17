Мужчина отказался от секса ради идеальной спермы

New York Post: 31-летний донор спермы отказался от секса, чтобы стать отцом 57 детей

31-летний донор спермы из США Кайл Горди стал отцом 57 детей. Его историю рассказало издание New York Post.

Горди стал сдавать сперму в 2014 году. Чтобы она была идеальной, он полностью отказался от секса. Кроме того, мужчина перестал мастурбировать ради удовольствия и теперь делает это только ради сбора биоматериала.

Одна из причин, по которой я не занимаюсь сексом, заключается в том, что я хочу сохранить сперму. Воздержание позволяет увеличить количество сперматозоидов и повышает шансы на беременность Кайл Горди донор спермы

По словам Горди, он предпочитает избегать тесных контактов с женщинами, чтобы не подхватить инфекции, которые могут повлиять на качество сперматозоидов. «На моих плечах лежит большая ответственность, и я не собираюсь рисковать», — объясняет он.

За последний месяц на свет появились четыре биологических ребенка Горди, и в ближайшее время родятся еще 14.

Горди признался, что поддерживает связь с матерями некоторых из его детей. При этом обычные романтические знакомства чаще всего заканчиваются для него неудачей. Как только женщины узнают о его многочисленных биологических детях по всему миру, то сразу же прекращают отношения.

Мужчина не скрывает, что со временем стал более тщательно подбирать кандидаток. «Я узнаю больше об их работе, психическом здоровье, финансовом положении и отношении к воспитанию детей, — говорит он. — Я помогу, если женщина может заботиться о ребенке без проблем».

Разговаривая с мужчинами, мечтающими стать отцами, донор отмечает, что качество спермы зависит от хорошего сна и отсутствия стрессов.

Я сплю около 10 часов в день, а иногда и больше, если это необходимо. Избегание стресса по возможности так же улучшает качество моей спермы Кайл Горди донор спермы

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