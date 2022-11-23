Зачатые 30 лет назад дети родились в США

CNN: мать из США родила зачатых 30 лет назад детей

Многодетная мать Рэйчел Риджуэй из штата Орегон, США, родила близнецов Лидию и Тимоти, эмбрионы которых были заморожены 30 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Эмбрионы были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и заморожены 22 апреля 1992 года. В 2007 году пара, которая должна была использовать зародыши, пожертвовала их Национальному центру донорства эмбрионов в Ноксвилле, штат Теннесси. Они хранились в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. И только спустя три десятилетия, 31 октября 2022 года, на свет появились Лидия и Тимоти.

По словам Рэйчел и ее мужа Филипа, у которых уже было четверо детей до рождения двойни, они сразу решились на процедуру ЭКО, когда узнали о возможности использовать донорские эмбрионы. «Мы не стремились получить эмбрионы, которые были заморожены дольше всех в мире. Нам просто нужны были те, которые ждали дольше всех», — рассказывает Филип.

Из пяти эмбрионов жизнеспособными оказались только три, двое из которых успешно развились в утробе матери. Вес Лидии после рождения составил 2,6 килограмма, а Тимоти — 2,9 килограмма. «Это действительно Божья милость, ведь Он поддерживал нас на каждом шагу», — утверждает отец.

Ранее сообщалось, что 56-летняя Нэнси Хаак из США, родила дочь для своего сына Джеффа и его бесплодной жены Камбрии. Джефф, который находился рядом с матерью во время родов, утверждает, что это было «прекрасное мгновение».

