Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 23 ноября 2022Из жизни

Зачатые 30 лет назад дети родились в США

CNN: мать из США родила зачатых 30 лет назад детей

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Многодетная мать Рэйчел Риджуэй из штата Орегон, США, родила близнецов Лидию и Тимоти, эмбрионы которых были заморожены 30 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Эмбрионы были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и заморожены 22 апреля 1992 года. В 2007 году пара, которая должна была использовать зародыши, пожертвовала их Национальному центру донорства эмбрионов в Ноксвилле, штат Теннесси. Они хранились в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. И только спустя три десятилетия, 31 октября 2022 года, на свет появились Лидия и Тимоти.

По словам Рэйчел и ее мужа Филипа, у которых уже было четверо детей до рождения двойни, они сразу решились на процедуру ЭКО, когда узнали о возможности использовать донорские эмбрионы. «Мы не стремились получить эмбрионы, которые были заморожены дольше всех в мире. Нам просто нужны были те, которые ждали дольше всех», — рассказывает Филип.

Материалы по теме:
Папа с того света Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Папа с того светаОн очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
30 мая 2019
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020

Из пяти эмбрионов жизнеспособными оказались только три, двое из которых успешно развились в утробе матери. Вес Лидии после рождения составил 2,6 килограмма, а Тимоти — 2,9 килограмма. «Это действительно Божья милость, ведь Он поддерживал нас на каждом шагу», — утверждает отец.

Ранее сообщалось, что 56-летняя Нэнси Хаак из США, родила дочь для своего сына Джеффа и его бесплодной жены Камбрии. Джефф, который находился рядом с матерью во время родов, утверждает, что это было «прекрасное мгновение».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Китае обвинили США в создании ловушки для Евросоюза
Россиянин до смерти забил товарища толкушкой и попал под следствие
Джонсон предложил передать Украине истребители времен Второй мировой
Сексолог назвала основные причины измен в браке
ВСУ повредили емкости с дистиллятами рядом с реакторами на Запорожской АЭС
Российский игрок НХЛ описал чувства от возвращения на родину
Губернатор объяснил дефицит дизельного топлива в Магаданской области
Россиянина осудили на 19 лет за совращение восьми девочек
В авиакомпании начали поставлять SSJ100 с подержанными двигателями
Российская звезда Голливуда отказался пересматривать фильмы со своим участием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.