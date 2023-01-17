Валиева назвала мифом то, что фигурное катание — спорт для худых 15-летних девочек

Россиянка Камила Валиева назвала самый распространенный миф о фигурном катании. Ее слова приводит The Blueprint.

Валиева посчитала неправдой то, что фигурное катание является спортом для худых 15-летних девочек. Она заявила, что без тяжелого изнурительного труда фигуристам невозможно добиться больших результатов. «Обстановка на льду вдохновляет. Когда все кругом трудятся — хочется соответствовать», — подчеркнула 16-летняя фигуристка.

14 января Российское антидопинговое агентство лишило Валиеву золотой медали чемпионата России-2022. При этом организация проинформировала Всемирное антидопинговое агентство о том, что фигуристка не нарушала антидопинговые правила.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала во время Олимпийских игр-2022. В Пекине фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России, но спустя два дня стало известно, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.