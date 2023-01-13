Валиеву лишили золота чемпионата России-2022

РУСАДА лишило фигуристку Камилу Валиеву золота чемпионата России-2022

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аннулировало результат фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России-2022. Об этом сообщается в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Валиева лишилась золота первенства страны, которое завоевала 25 декабря 2021 года. Таким образом, после перераспределения наград золотая медаль перейдет Александре Трусовой, серебро получит Анна Щербакова, бронзу — Аделия Петросян.

РУСАДА проинформировало WADA о невиновности Валиевой

13 ноября WADA объявило, что получило информацию от РУСАДА об оправдании Валиевой. В сообщении российской стороны фигуристку назвали невиновной в нарушении антидопинговых правил.

В WADA выразили недовольство результатами расследования

«WADA запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины или халатности"», — говорится в заявлении организации. В агентстве подчеркнули, что подадут апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В России поддержали решение РУСАДА

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила результат расследования. Ее слова передает «Матч ТВ».

Есть все же справедливость в этом мире. И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Что дальше? Надо радоваться всему по очереди Татьяна Тарасова

Тренер Александр Жулин в разговоре с «Чемпионатом» выразил надежду, что WADA также оправдает Валиеву.

Хоть какая-то позитивная новость появилась на протяжении года. Будем надеяться Александр Жулин

Журналист Дмитрий Губерниев отметил, что верит в невиновность Валиевой, но за полное ее оправдание придется побороться. Его цитирует «Чемпионат».

Это состязательный процесс: мы будем доказывать, что она невиновна, они будут доказывать, что виновна. Чьи доводы будут более вескими, та сторона и победит. Я тоже верю, что Камила невиновна — она замечательная спортсменка, но дело нетривиальное, так что посмотрим Дмитрий Губерниев

В ноябре WADA передало дело Валиевой в CAS

8 ноября WADA, выражавшее обеспокоенность задержкой в деле Валиевой и переносами слушаний в РУСАДА, передало дело в CAS. В организации требовали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение WADA. В организации понадеялись, что CAS не будет затягивать процесс.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала во время Олимпийских игр-2022. В Пекине фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России, но спустя два дня стало известно, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка смогла принять участие в индивидуальном турнире по решению CAS и заняла четвертое место. Однако церемония награждения по итогам командного турнира так и не была проведена.