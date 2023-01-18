Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он заявил в среду, 18 января, в эфире Первого канала.

По его словам, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают бои в городе. «Ситуация остается достаточно напряженной, но ребята продвигаются», — заявил он.