Лавров раскрыл детали встречи Нарышкина с главой ЦРУ

Лавров заявил, что встреча Нарышкина с главой ЦРУ в прошлом году прошла по просьбе Байдена

Встреча главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом прошла по просьбе президента США Джо Байдена. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Попросил Байден [президента России Владимира] Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась», — раскрыл детали Лавров. По словам министра, встреча была полезной.

В конце ноября 2022 года Нарышкин сообщил, что встречался с директором ЦРУ для обсуждения ядерной безопасности и Украины. «Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим"», — рассказал он.

Позже Нарышкин допустил, что может состояться еще одна встреча в таком формате.