Глава СВР Нарышкин допустил новую встречу с главой ЦРУ Бернсом

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Нарышкин в беседе с ТАСС допустил новую встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

«Возможно», — ответил он на вопрос агентства о вероятности встречи в таком формате, уточнив, что сроки ее проведения стороны могут определить по договоренности.

14 ноября 2022 года в столице Турции состоялись переговоры России и США с участием директора СВР. По данным CNN, Нарышкин и Бернс обсудили в Анкаре последствия применения ядерного оружия, а также дела задержанных граждан США. Информацию о встрече Нарышкина и Бернса подтвердили и в Кремле.

Впоследствии Нарышкин рассказал, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и Украины.