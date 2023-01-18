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00:20, 18 января 2023Мир

Названо условие для ускорения поставок вооружений Украине

Политолог Суслов допустил ускорение поставок оружия Киеву из-за новой декларации ЕС и НАТО

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Новая декларация Европейского союза (ЕС) и НАТО о расширении сотрудничества может создать условия для ускорения поставок вооружений на Украину. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Политолог подчеркнул, что в процессе выделения Киеву военной помощи появится большая согласованность шагов между Европейским союзом, НАТО и их странами-участницами. «Координация будет усиливаться, и действительно решения могут приниматься быстрее», — допустил он.

В то же время специалист назвал роль США в данных процессах доминирующей, отметив, что именно от позиции американцев будет зависеть, какая помощь и в каких объемах будет выделяться Украине.

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10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали декларацию о военном сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Этот документ стал третьим соглашением между НАТО и Брюсселем. Он обсуждался в течение двух лет, а его подписание откладывалось из-за конфликта на Украине и напряженности между Турцией и Кипром. В российском МИД раскритиковали декларацию, указав, что документ предполагает полное подчинение ЕС задачам Североатлантического альянса.

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Валентина Шварцман
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