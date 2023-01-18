В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: упавший в Броварах вертолет летел в горячую точку

Погибший при падении вертолета в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский летел в одну из горячих точек. Об этом во время брифинга заявил замглавы офиса президента республики Кирилл Тимошенко, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, глава ведомства летел «по делам» в одну их горячих точек, «где проходят боевые действия». Замглавы начальника полиции Киевской области Андрей Небытов также добавил, что маршрут вертолета долгое время пролегал на низкой высоте.