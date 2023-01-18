Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 18 января 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: упавший в Броварах вертолет летел в горячую точку

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Погибший при падении вертолета в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский летел в одну из горячих точек. Об этом во время брифинга заявил замглавы офиса президента республики Кирилл Тимошенко, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, глава ведомства летел «по делам» в одну их горячих точек, «где проходят боевые действия». Замглавы начальника полиции Киевской области Андрей Небытов также добавил, что маршрут вертолета долгое время пролегал на низкой высоте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломанным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.