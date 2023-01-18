Богачи попросили брать с них больше налогов

Сверхбогатые призвали правительства всего мира повысить для них налоги

Более 200 представителей сверхбогатой элиты призывают правительства всего мира повысить для них налоги, чтобы помочь миллиардам людей, борющихся с кризисом, об этом сказано в их открытом письме.

Группа из 205 миллионеров и миллиардеров, в том числе наследница корпорации Disney Эбигейл Дисней и актер Марк Руффало, попросили мировых лидеров и руководителей бизнеса, собравшихся в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), брать со сверхбогатых больше налогов, чтобы помочь решить проблему крайнего неравенства.

«Нынешнее бездействие вызывает серьезную обеспокоенность. Настало время заняться экстремальным богатством», — отмечается в открытом письме. Также авторы задаются вопросом, почему «в век многочисленных кризисов власти продолжают терпеть чрезмерное богатство». За первые два года пандемии десять богатейших людей мира удвоили свое состояние, в то время как у 99 процентов людей доходы упали.

Это не первый раз, когда миллионеры просят брать с них больше налогов, в январе прошлого года они также призывали к созданию справедливой налоговой системы. Аналогичное заявление они делали и в 2020 году.