Посла России вызвали в МИД Канады

Посол России в Оттаве Степанов заявил о вызове в МИД Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов рассказал, что его вызвали в МИД страны. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Степанов рассказал, что его вызвали в МИД Канады к 16:00 по местному времени (00:00 по Москве). Посол в Оттаве подчеркнул, что власти страны не объяснили причину вызова и не назвали тему, которую хотели бы обсудить.

Ранее Степанова вызывали в МИД Канады в конце ноября 2022 года. Тогда канадские издания предположили, что решение связано с публикациями посольства России в Оттаве на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД назвали атакой на принятие и толерантность.

В ответ на действия Оттавы Москва вызвала посла Канады в России Элисон Леклер в российский МИД. В ведомстве объяснили, что подобные демарши объясняются атмосферой русофобии во внутриполитической конъюнктуре Канады.