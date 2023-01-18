В Канаде призвали наказать россиянина за отказ надевать форму в поддержку ЛГБТ

В Канаде призвали наказать хоккеиста Проворова за отказ надевать форму в поддержку ЛГБТ

Канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», за отказ надевать форму в поддержку ЛГБТ. Он посвятил этому пост в Twitter.

«Первое — Иван Проворов имел право отказаться от участия в акции поддержки. Второе — "Филадельфия" должна была отреагировать таким образом, чтобы он не был допущен до игры. Третье — свобода слова не освобождает вас от последствий ваших слов или действий», — написал Миллер.

Ранее в среду, 18 января, стало известно, что Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — объяснил спортсмен.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Филадельфии». Проворов принял участие в игре, но не отметился результативными действиями.