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09:30, 18 января 2023Спорт

Российский игрок клуба НХЛ отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Фото: Eric Hartline / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит журналист Дэн Гельстон в Twitter.

Хоккеист отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — объяснил спортсмен и добавил, что его вероисповедание — это русское православие.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Филадельфии». 26-летний Проворов принял участие в игре, однако не отметился результативными действиями.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. Всего в составе команды он провел 495 матчей и отметился 61 заброшенной шайбой.

Андрей Стрельцов
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