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12:15, 18 января 2023Мир

Лавров назвал примитивным сравнение Путина со Сталиным

Лавров назвал примитивными слова президента Финляндии о сравнении Путина со Сталиным

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявления президента Финляндии Саули Ниинистё о сравнении президента России Владимира Путина с советским лидером Иосифом Сталиным являются удивительными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр также назвал слова финского лидера примитивными. Он отметил, что Хельсинки резко сменил риторику на антироссийскую или же до этого тщательно скрывал подобную позицию.

«Мы соседи, здесь этого не изменишь. Учитывая, что Финляндия ретиво и с наслаждением рвется в НАТО, мы должны будем делать выводы и предпринимать соответствующие военно-технические меры с нашей стороны границы», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что надеется на положительное решение правительства по поводу поставок танков Leopard на Украину. Он подчеркнул, что страна также готова участвовать в поставках. По его словам, дискуссия о том, поставлять танки Leopard или нет, все еще продолжается.

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Виктория Кондратьева
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