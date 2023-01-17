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13:37, 17 января 2023Мир

Финляндия пообещала помочь Украине с поставками танков Leopard

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна готова поставлять Украине танки Leopard

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что надеется на положительное решение правительства по поводу поставок танков Leopard на Украину, страна также готова участвовать в поставках. Цитату приводит Reuters.

«В настоящее время мы ведем интенсивные дискуссии о том, что еще можем сделать в рамках работы Европейского союза и стран Северной Европы, чтобы помочь Украине», — сказал Хаависто. По его словам, дискуссия о том, поставлять танки Leopard или нет, все еще продолжается.

Берлин до сих пор сопротивлялся этому решению: без него другие страны не смогут поставить Украине танки Leopard, так как их производят в ФРГ. В правительстве также настаивают, что такая техника может отправиться в Киев только в случае полного согласия как стран ЕС между собой, так и объединения с США. Одна из стран, которая пытается оказывать давление на Берлин, — Польша — планирует также создать коалицию поставщиков.

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Виктория Кондратьева
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