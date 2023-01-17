Финляндия пообещала помочь Украине с поставками танков Leopard

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна готова поставлять Украине танки Leopard

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что надеется на положительное решение правительства по поводу поставок танков Leopard на Украину, страна также готова участвовать в поставках. Цитату приводит Reuters.

«В настоящее время мы ведем интенсивные дискуссии о том, что еще можем сделать в рамках работы Европейского союза и стран Северной Европы, чтобы помочь Украине», — сказал Хаависто. По его словам, дискуссия о том, поставлять танки Leopard или нет, все еще продолжается.

Берлин до сих пор сопротивлялся этому решению: без него другие страны не смогут поставить Украине танки Leopard, так как их производят в ФРГ. В правительстве также настаивают, что такая техника может отправиться в Киев только в случае полного согласия как стран ЕС между собой, так и объединения с США. Одна из стран, которая пытается оказывать давление на Берлин, — Польша — планирует также создать коалицию поставщиков.