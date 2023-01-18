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15:47, 18 января 2023Россия

Путин оценил отечественный электрокар

Путину понравился прототип электрокроссовера E-Neva

Президенту России Владимиру Путину представили прототип электрического кроссовера E-Neva на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Соответствующе видео публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Глава государства осмотрел автомобиль и заглянул в салон. Отечественную разработку он оценил поднятым большим пальцем.

В июле 2022 года концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» показал вице-премьеру России Денису Мантурову прототип электрокара E-Neva. Мантуров сам сел за руль автомобиля.

Промышленный образец электрического внедорожника с рабочим названием E-Neva был зарегистрирован «Обуховским заводом» в декабре 2021 года. Электрокар создан на базе беспилотной модульной электрической платформы. Он способен разгоняться до 197 километров в час, а пробег на одном заряде составляет 463 километра. О разработке гибридного электрогазомобиля стало известно в сентябре 2021 года. Известно, что машина будет выпускаться в двух комплектациях.

Алина Гончарова
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