Пушилин допустил тысячные потери ВСУ в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин допустил, что потери ВСУ в Соледаре исчисляются тысячами

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре исчисляются тысячами. Такое количество допустил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«С учетом перебрасываемых резервов и с учетом того, что противник сам сейчас не сможет даже посчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что в городе взяли в плен иностранных наемников. При этом врио главы ДНР не назвал точное число военнопленных. Однако он отметил, что ликвидированных бойцов из других стран оказалось больше, чем взятых в плен. 17 января в штабе ДНР сообщили, что российские военные взяли под контроль всю территорию Соледара.