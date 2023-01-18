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13:55, 18 января 2023Бывший СССР

Пушилин допустил тысячные потери ВСУ в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин допустил, что потери ВСУ в Соледаре исчисляются тысячами

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре исчисляются тысячами. Такое количество допустил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«С учетом перебрасываемых резервов и с учетом того, что противник сам сейчас не сможет даже посчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что в городе взяли в плен иностранных наемников. При этом врио главы ДНР не назвал точное число военнопленных. Однако он отметил, что ликвидированных бойцов из других стран оказалось больше, чем взятых в плен. 17 января в штабе ДНР сообщили, что российские военные взяли под контроль всю территорию Соледара.

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Кристина Есикова
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