Появились кадры из пострадавшего от падения вертолета детского сада под Киевом

Украинские СМИ показали кадры из детского сада, пострадавшего из-за падения вертолета

Кадры из детского сада, пострадавшего в результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области, опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

«Здание изнутри существенно разрушено, выбиты двери и окна, перевернута мебель», — говорится в сообщении.

Вертолет в Броварах упал утром 18 января, в результате загорелось здание детского сада. Вскоре появились кадры масштабного возгорания.

На борту упавшего вертолета находились глава МВД Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин. Оба погибли. Всего произошедшее забрало жизни 16 человек, включая троих детей.