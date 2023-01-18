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20:50, 18 января 2023Спорт

Глава UFC ответил на критику своего турнира по пощечинам

Глава UFC Дэйна Уайт отказался считать турнир по пощечинам негуманным
Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на критику своего турнира по пощечинам Power Slap. Его слова приводит BJ Penn.

Уайт отказался считать соревнования негуманными и травмоопасными. Он подчеркнул, что работает только с атлетами, состояние которых проверено. Кроме того, во время соревнований и после них организаторы готовы оказать медицинскую помощь. «Если вам это, черт возьми, не нравится, не смотрите», — заявил глава UFC.

12 января Уайт высказался о возможном уходе из UFC после драки с женой в VIP-зоне ночного клуба в Мексике. Он посчитал, что его отставка навредит промоушену.

Дебютный турнир Power Slap должен был пройти 11 января, однако из-за скандала вокруг Уайта был удален из сетки вещания телеканала TBS. Ивент должен состояться в ночь на 19 января.

Анастасия Борисова
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