Глава UFC высказался о возможном уходе из промоушена после драки с женой

Дэйна Уайт заявил, что его возможный уход с поста главы UFC навредит промоушену

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что его возможный уход с этого поста после драки с женой навредит промоушену. Слова Уайта приводит YouTube-канал MMA Junkie.

«Мой уход навредит компании, сотрудникам, бойцам, но не мне. Вот мое наказание — я должен теперь жить с этим всю оставшуюся жизнь», — заявил функционер. Он также призвал не защищать его после случившегося и назвал заслуженной всю критику, которую он получил.

О том, что Уайт подрался с женой Энн, стало известно 3 января. Инцидент произошел в VIP-зоне ночного клуба в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас и попал на видео. Уайт хотел сказать что-то жене, но получил от нее пощечину. После этого он ответил ей тем же.

Пару разнимали находившиеся рядом друзья. Отмечалось, что в этот момент супруги были сильно пьяны. Уайт признался, что мало что помнит и не может объяснить произошедшее.