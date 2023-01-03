Глава UFC подрался с женой в ночном клубе и попал на видео

Глава UFC Дэйна Уайт подрался с женой Энн в ночном клубе и попал на видео

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подрался с женой Энн во время празднования Нового года. Инцидент попал на видео, его публикует TMZ.

Драка произошла в ночном клубе в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. В этот момент пара находилась в VIP-зоне. Уайт хотел сказать что-то жене, но получил от нее пощечину. После этого он ответил ей тем же.

В результате инцидента пару пришлось разнимать их друзьям. Отмечается, что в этот момент оба участника драки были сильно пьяны. Причина конфликта не называется.

Уайт является президентом UFC с 2001 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.