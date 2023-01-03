Глава UFC прокомментировал драку с женой

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что ему нет оправдания после драки с женой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал драку с женой во время празднования Нового года. Его слова передает TMZ.

«Вы слышали, как я годами говорил: "У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине". И теперь я говорю об этом сам», — заявил он. Президент промоушена назвал ситуацию ужасной и добавил, что это очень смущает их семью. Уайт также отметил, что мало что помнит и не может объяснить произошедшее.

О том, что Уайт подрался с женой Энн, стало известно ранее 3 января. Инцидент произошел в VIP-зоне ночного клуба в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас и попал на видео. Уайт хотел сказать что-то жене, но получил от нее пощечину. После этого он ответил ей тем же.

Пару разнимали находившиеся рядом друзья. Отмечалось, что в этот момент супруги были сильно пьяны.