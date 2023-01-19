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10:57, 19 января 2023Мир

Россия бессрочно запретила въезд десяткам новозеландцев

МИД России сообщил о бессрочном запрете на въезд в страну 31 новозеландцу

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия на бессрочной основе запретила въезд десяткам новозеландцев. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», — сказано в публикации.

В список попали бывший министр обороны страны Рон Стэнли Марк, министр по вопросам местного самоуправления и ассоциированный министр по вопросам развития маори Уилиам Ганнин Ормсби, директора медиакомпаний, обозреватели и журналисты.

В декабре 2022 года Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 200 граждан Канады в ответ на введенные Оттавой санкции в отношении российских граждан. Запрет на въезд на территорию РФ распространяется на высокопоставленных чиновников, отставных и действующих парламентариев, правоохранителей, представителей экспертных кругов, а также активистов ряда структур и организаций, «непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо», отмечается в документе.

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Виктория Кондратьева
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