Генерал ответил на критику Кадырова по поводу ношения бороды в армии

Генерал Соболев заявил, что не имеет претензий к бородам чеченских военных

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев не имеет претензий к бородам чеченских военных. Так на критику своих слов об обязательном бритье солдат со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова он ответил в беседе с «Газетой.ру».

Соболев заявил, что присутствовал на смотре готовности полка и трех батальонов Чеченской республики. «Это прекрасно экипированные, со знаками различия, прекрасно вооруженные и обученные воины. Все они с бородой», — отметил он.

Генерал объяснил, что имел в виду, что «солдат должен выглядеть солдатом», а также должен уметь воевать. «Ну ходят они с бородой, ну и пусть. Но то, что они должны быть в военной форме со знаками различия, — тут никаких сомнений быть не может», — добавил Соболев.

Ранее Виктор Соболев в беседе с РБК заявил, что запрет на ношение бороды в армии является элементарным требованием воинской дисциплины. По его словам, военный, на которого смотрят мирные люди, должен выглядеть образцово. «Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — считает генерал.

Позже на это высказывание отреагировал глава Чечни Кадыров. Он предположил, что у Виктора Соболева много свободного времени на службе, раз он «от нечего делать перечитывает устав». Также Кадыров предложил отправить сторонников запрета ношения бороды в армии на передовую.