Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 19 января 2023Россия

Генерал ответил на критику Кадырова по поводу ношения бороды в армии

Генерал Соболев заявил, что не имеет претензий к бородам чеченских военных

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев не имеет претензий к бородам чеченских военных. Так на критику своих слов об обязательном бритье солдат со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова он ответил в беседе с «Газетой.ру».

Соболев заявил, что присутствовал на смотре готовности полка и трех батальонов Чеченской республики. «Это прекрасно экипированные, со знаками различия, прекрасно вооруженные и обученные воины. Все они с бородой», — отметил он.

Генерал объяснил, что имел в виду, что «солдат должен выглядеть солдатом», а также должен уметь воевать. «Ну ходят они с бородой, ну и пусть. Но то, что они должны быть в военной форме со знаками различия, — тут никаких сомнений быть не может», — добавил Соболев.

Ранее Виктор Соболев в беседе с РБК заявил, что запрет на ношение бороды в армии является элементарным требованием воинской дисциплины. По его словам, военный, на которого смотрят мирные люди, должен выглядеть образцово. «Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — считает генерал.

Позже на это высказывание отреагировал глава Чечни Кадыров. Он предположил, что у Виктора Соболева много свободного времени на службе, раз он «от нечего делать перечитывает устав». Также Кадыров предложил отправить сторонников запрета ношения бороды в армии на передовую.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США решили передать часть конфискованных российских активов Украине
В НАТО заявили о сохранении угрозы войны с Россией
В НАТО пожаловались на отсутствие «серебряной пули» против России
Российский мэр посоветовал заткнуться критиковавшим сбор банок для нужд СВО
Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ
Модель сделала татуировку на глазном яблоке и вызвала опасения у поклонников
Max Mara извинился перед россиянками за отказ пускать их на показы
Российская фигуристка вернулась на лед через 12 дней после перелома ноги
Замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы выпустили из СИЗО
Бензин подешевел до минимума за семь лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.