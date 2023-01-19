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18:42, 19 января 2023Культура

Берлинский кинофестиваль вновь отказался принимать связанные с Россией делегации

Берлинский кинофестиваль отказался принимать связанные с Россией и Ираном делегации

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Берлинский кинофестиваль вновь отказался принимать делегации и СМИ, связанные с российскими властями. Об этом сообщает Variety.

Аналогичное решение принято и по поводу делегаций из Ирана, которым не будут выдавать аккредитации. При этом к мероприятию будут допущены независимые иранские и российские режиссеры.

«Берлинале решительно осуждает продолжающуюся агрессивную войну России, которая нарушает международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми, кто выступает против этой войны. Фестиваль также поддерживает смелых протестующих в Иране, которые защищают себя от насильственного недемократического режима. Фестиваль не будет исключать кинематографистов, художников, представителей индустрии или журналистов из-за их русской или иранской национальности, но также не будет предоставлять аккредитацию или разрешать презентации на 73-м Берлинском международном кинофестивале для тех, кто работает в национальных или государственных учреждениях, компаниях или СМИ», — говорится в заявлении.

В прошлом году организаторы Берлинале выступали с аналогичной позицией. Каннский фестиваль тоже отказался принимать официальную делегацию России.

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Марина Погосян
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