Берлинский кинофестиваль вновь отказался принимать связанные с Россией делегации

Берлинский кинофестиваль отказался принимать связанные с Россией и Ираном делегации

Берлинский кинофестиваль вновь отказался принимать делегации и СМИ, связанные с российскими властями. Об этом сообщает Variety.

Аналогичное решение принято и по поводу делегаций из Ирана, которым не будут выдавать аккредитации. При этом к мероприятию будут допущены независимые иранские и российские режиссеры.

«Берлинале решительно осуждает продолжающуюся агрессивную войну России, которая нарушает международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми, кто выступает против этой войны. Фестиваль также поддерживает смелых протестующих в Иране, которые защищают себя от насильственного недемократического режима. Фестиваль не будет исключать кинематографистов, художников, представителей индустрии или журналистов из-за их русской или иранской национальности, но также не будет предоставлять аккредитацию или разрешать презентации на 73-м Берлинском международном кинофестивале для тех, кто работает в национальных или государственных учреждениях, компаниях или СМИ», — говорится в заявлении.

В прошлом году организаторы Берлинале выступали с аналогичной позицией. Каннский фестиваль тоже отказался принимать официальную делегацию России.