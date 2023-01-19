ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли граничащий с Украиной российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о четвертом за сутки обстреле региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый раз за сутки обстреляли граничащую с Украиной Белгородскую область. Об этом в четверг, 19 января, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Опять обстрел. В хуторе Балки Шебекинского округа пострадавших нет. Снарядом выбито остекление в одном частном домовладении. Также повреждена линия электропередачи», — написал глава области.

Он уточнил, что в поселке Ленинский, хуторе Панков и поселке Первомайский, которые ранее подверглись обстрелу, также отсутствует освещение. Представитель властей пообещал, что аварийный бригады приступят к восстановлению в светлое время суток.

Это уже четвертая атака ВСУ на российский регион за последние сутки. Так, украинские войска нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа. Тогда в хуторе Балки в результате обстрела был разрушен частный дом, в котором никто не жил.

Затем под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. Прилетевший снаряд разрушил комнату и хозяйственную постройку в частном домовладении, в котором также никто не проживал.

Третий обстрел пришелся на Белгородский район. Там один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Повреждения получили кровля, окна и забор.