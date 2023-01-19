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01:02, 19 января 2023Мир

В Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: сделка по F-16 не влияет на членство Швеции и Финляндии в НАТО
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Leah Millis / Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он высказался на брифинге в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что существуют предположения о том, что на членстве стран в альянсе позитивно отразится успешное обсуждение в Конгрессе сделки Анкары и Вашингтона по поставкам истребителей F-16. Он опроверг эти мнения и подчеркнул, что одни переговоры не зависят от других.

«Но мы на различных уровнях заявляем, что это отдельные друг от друга процессы. И есть понимание этого с противоположной стороны», — заключил Чавушоглу.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что соглашение между США и Турцией о поставках F-16 может ускорить процедуру приема страны в НАТО.

В конце декабря главы МИД Турции и Финляндии обсудили расширение НАТО. Министры провели переговоры по телефону.

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Марина Совина
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