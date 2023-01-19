Александра Емельяненко заметили в Москве в «задумчивом состоянии»

Бойца ММА Александра Емельяненко отказались пускать в московский ТЦ «Кунцево Плаза»

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко отказались пускать в московский ТЦ «Кунцево Плаза». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы заметили спортсмена, находившегося в «задумчивом состоянии», на одной из московских улиц. После того как охрана развернула Емельяненко на входе в торговый центр, боец, шатаясь, покинул здание.

29 октября Емельяненко предложил журналистам поспорить на свою трезвость. «Если кто‑то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где‑то номер карты оставлю, и вы мне скинете», — заявил он на пресс-конференции.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.