Александр Емельяненко предложил поспорить на свою трезвость

Александр Емельяненко предложил журналистам поспорить на свою трезвость

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о том, что полностью отказался от употребления алкоголя. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Емельяненко также предложил журналистам поспорить на свою трезвость. «Если кто‑то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где‑то номер карты оставлю, и вы мне скинете», — заявил он.

9 октября боец Федор Емельяненко посоветовал брату навести порядок в душе и изменить образ жизни. Он отметил, что был удивлен исходом поединка Александра с Вячеславом Дациком и испытал негативные эмоции, просматривая запись встречи.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.