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20:38, 19 января 2023Ценности

Женщина показала татуировку для улучшения сексуальной жизни и удивила зрителей

TikTok-блогерша из США показала улучшающую сексуальную жизнь татуировку с Гринчем

Кадр: @crustyassmom4.0

Блогерша из США показала татуировку, которая улучшила ее сексуальную жизнь, и удивила зрителей в сети. Соответствующие ролики на эту тему появились на ее странице в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом @crustyassmom4.0 сняла футболку и продемонстрировала набитый в области спины рисунок с лицом Гринча. В следующем видео инфлюэнсерша объяснила, что изображение выбирала не сама, а доверилась мастеру в местном салоне.

Женщина призналась, что татуировка помогла ей улучшить сексуальную жизнь с мужем. По словам блогерши, половой акт длится дольше, когда избранник смотрит на рисунок.

Подписчики неоднозначно отреагировали на тату героини публикации, о чем написали в комментариях под видео. «Это самая смешная татуировка, которую я когда-либо видел», «К такому я был не готов», «Ужас», — заявили одни. «Очень красиво!», «По-моему, это лучшая татуировка на свете», — поспорили другие.

Ранее в январе блогерша Кассандра Диллон показала неудачную татуировку, с которой осталась после похода в салон. Девушка решила обратиться к специалисту, чтобы сделать татуировку с изображением полумесяца, однако, по ее словам, получила узор в виде черной неровной линии с загнутыми концами.

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Екатерина Ештокина
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