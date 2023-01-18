Девушка осталась с рисунком банана на шее вместо тату в виде полумесяца

Блогерша Диллон решила сделать тату в виде полумесяца и осталась с рисунком банана на шее

Блогерша Кассандра Диллон показала неудачную татуировку, с которой осталась после похода в салон. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка решила обратиться к специалисту, чтобы сделать татуировку с изображением полумесяца. В начале видео она продемонстрировала рисунок с изображением неполной луны, который она хотела набить на шее. На следующих кадрах Диллон показала результат выполненной работы. По ее словам, это был узор в виде черной неровной линии с загнутыми концами. «Я просто хотела милую луну, а получила какой-то банан на коже, и теперь живу с ним», — посетовала девушка.

Зрители также не оценили качество рисунка и поддержали инфлюэнсершу в комментариях под публикацией. «По крайней мере, это не самое худшее, что могло быть», «Вы можете прикрывать ее волосами», «Мне не нравится ваше тату», — написали они.

Ранее в январе блогер с никнеймом @nohun_ из Великобритании показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом. Инфлюэнсер продемонстрировал рисунок в виде колючей проволоки, который располагался вдоль линии роста волос на голове. Зрители оценили преображение блогера в комментариях, изначально подумав, что он демонстрирует процесс лечения облысения.