Блогер показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом
Блогер с никнеймом @nohun_ из Великобритании показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.
На размещенных кадрах инфлюэнсер продемонстрировал рисунок в виде колючей проволоки, который располагался вдоль линии роста волос на голове. При этом он пояснил, что не вкладывал в узор особенного смысла. «Теперь я действительно сожалею о сделанном», — заявил мужчина.
В свою очередь зрители оценили преображение блогера в комментариях, изначально подумав, что он демонстрирует процесс лечения облысения. «Думала, что ты делаешь пересадку волос, поэтому тебе нарисовали такую линию!», «Решил, что это разметка для трансплантации прядей», «Показалось, что тебе сделали пересадку», — написали юзеры.
В декабре сообщалось, что девушка осталась с «испорченным бананом» на коже после похода в тату-салон. Блогерша рассказала, что в 2018 году обратилась к специалисту, чтобы сделать татуировку с изображением месяца.