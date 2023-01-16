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20:42, 16 января 2023Ценности

Блогер показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом

TikTok-блогер nohun_ показал татуировку в виде колючей проволоки на лбу и смутил зрителей

Кадр: @nohun_

Блогер с никнеймом @nohun_ из Великобритании показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсер продемонстрировал рисунок в виде колючей проволоки, который располагался вдоль линии роста волос на голове. При этом он пояснил, что не вкладывал в узор особенного смысла. «Теперь я действительно сожалею о сделанном», — заявил мужчина.

Кадр: @nohun_

В свою очередь зрители оценили преображение блогера в комментариях, изначально подумав, что он демонстрирует процесс лечения облысения. «Думала, что ты делаешь пересадку волос, поэтому тебе нарисовали такую ​​линию!», «Решил, что это разметка для трансплантации прядей», «Показалось, что тебе сделали пересадку», — написали юзеры.

В декабре сообщалось, что девушка осталась с «испорченным бананом» на коже после похода в тату-салон. Блогерша рассказала, что в 2018 году обратилась к специалисту, чтобы сделать татуировку с изображением месяца.

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Алина Гостева
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