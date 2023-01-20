Российский разработчик оценил использование гиперзвукового оружия в конфликтах

Глава КТРВ Обносов: одним гиперзвуком современный конфликт не выиграть

Использованием только одного гиперзвукового оружия выиграть в современном конфликте нельзя. С такой оценкой в интервью «Независимому военному обозрению» выступил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Но гиперзвуковое оружие — не панацея и не вундерваффе. Одним гиперзвуком войну не выиграешь. Не менее важны, например, береговые ракетные комплексы, подводное оружие, другие системы вооружения, созданные у нас», — сказал разработчик российского гиперзвукового оружия.

По его словам, всю необходимую линейку высокоточного оружия Россия производит, а соответствующие изделия регулярно демонстрируются на выставках.

В январе Обносов сообщил, что в России создали двухзвенную систему защиты побережья на базе береговых ракетных комплексов.

В сентябре генеральный директор КТРВ заявил, что первая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э отличается высокими транспортными характеристиками и способна работать в любой части Мирового океана.