Предполагаемый оператор «Северного потока-2» в Германии закрылся

T-online: предполагаемый оператор «Северного потока-2» в Германии Gas for Europe закрылся

Немецкая компания Gas for Europe (GfE), предполагаемый оператор газопровода «Северный поток-2» на территории страны, была ликвидирована к 1 января 2023 года. Об этом ссылкой на собственные источники сообщает портал t-online, передает ТАСС.

Оператор всего газопровода Nord Stream 2 AG создал GfE около года назад в рамках сертификации маршрута, которая на тот момент была в замороженном состоянии. С помощью «дочки» компания хотела обойти положения Газовой директивы ЕС, требующей разделения бизнеса поставщика и оператора газопровода для его использования на полную мощность.

Nord Stream 2 AG пытался добиться сертификации с сентября 2021 года, но ближе к 2022 году отозвал документы для подачи новой заявки. На тот момент официальные лица в ФРГ отмечали, что завершить процесс до окончания отопительного сезона не получится.

Сертификация была остановлена 22 февраля 2022 года в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что новые условия делают невозможными запуск газопровода. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин признал малореальность запуска «Северного потока-2» из-за позиции потенциальных покупателей российского газа. К тому моменту одна из его ниток уже была повреждена взрывом, произведенным неустановленными лицами.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Европу продолжили падение. По оценке главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, к концу 2023 года «Газпром» лишится всех покупателей в Евросоюзе за исключением, возможно, Венгрии.