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В Германии назвали вероятный срок сертификации «Северного потока-2»

Йохен Хоман: решение ФРГ о сертификации «Северного потока-2» едва ли примут до конца июня

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Решение о сертификации оператора «Северного потока-2» едва ли примут до конца июня, так как компания не подала все необходимые данные. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман, передает ТАСС.

По его словам, таковы вероятные сроки сертификации «Северного потока-2», так как регулятору ФРГ все еще необходимы полноценные данные для рассмотрения заявки. При это не важно, что было учреждение дочерней структуры в Германии, так как все равно «не хватает дальнейших шагов», уточнил он.

«Только когда они [данные] будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение», — подтвердил Хоман. Он добавил, что после этого назначат определенные сроки на рассмотрение заявки. При этом если считать все время, то так и выходит, что в первой половине 2022 года окончить эту процедуру едва ли возможно, заключил глава Федерального сетевого агентства.

«Северный поток-2» полностью достроен и подготовлен к работе с конца прошлого года. В настоящее время газопровод находится на стадии сертификации, в рамках которой Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) проверяет его на соответствие Газовой директиве ЕС. Уже известно, что самым ранним сроком начала поставок по новому маршруту называют вторую половину 2022 года. При этом эксперты не исключают, что процесс затянется. В Европе также обещают полностью закрыть проект, если вторжение на Украину все-таки произойдет.

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Варвара Кошечкина
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