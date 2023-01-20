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11:19, 20 января 2023Мир

Стало известно о спонсировании ИГ Вашингтоном для борьбы с талибами

В МИД России заявили, что США спонсируют ИГ для борьбы с режимом талибов в Афганистане
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Parwiz Parwiz / Reuters

Вашингтон тайно спонсирует силы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) для борьбы с режимом талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане и пытается установить контакты с противниками режима исламских фундаменталистов внутри страны. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

«Да, такие данные есть, они это делают не во благо, а во вред, поскольку [США] очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился, но хуже является еще то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англо-саксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России», — заявил Кабулов о спонсировании террористов.

Ранее Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за взрыв около здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, произошедший 11 января. Взрыв унес жизни 21 человека, среди которых были сотрудники МИД и министерства культуры.

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Виктория Кондратьева
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