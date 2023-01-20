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10:45, 20 января 2023Россия

В Ассоциации банков отреагировали на идею запретить работу коллекторов

Глава Ассоциации банков Тосунян раскритиковал идею о запрете работы коллекторов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инициатива о запрете на работу коллекторских агентств в России является популистской, потому что она равна запрету на взыскание долгов, считает президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее депутаты предложили запретить работу коллекторских агентств в России. С соответствующей инициативой выступили представители фракции ЛДПР в Госдуме.

«Это специализированная работа. Она может осуществляться самим банком, а может осуществляться на аутсорсе. Бороться со взысканием долгов — очень странно, надо бороться с преступными действиями, которые совершаются под предлогом взыскания долгов, под прикрытием коллекторской деятельности, но никак не с самим взысканием долгов», — отреагировал Тосунян.

Ранее экономист Алексей Кричевский рассказал, что существуют способы избежать оплаты по кредитам на законных основаниях. Например, снять с себя долговые обязательства можно, став банкротом.

В декабре в Московской области следственные органы раскрыли двойное убийство, совершенное коллекторами из-за долга 14 лет назад. Одной жертве прострелили голову, а второй — проломили череп, а тела утопили в Москве-реке.

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Екатерина Смирная
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