В Госдуме призвали запретить работу коллекторов

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили запретить работу коллекторских агентств

Депутаты предложили запретить работу коллекторских агентств в России. С соответствующей инициативой выступили представили фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщает RT.

Законопроект, копия которого имеется в распоряжении агентства, предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)». Также предлагается признать утратившим силу ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Авторы документа рассчитывают, что принятие законопроекта защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении. Также, по их мнению, это позволит высвободить большое количество россиян, способных заняться производительным трудом.

Ранее экономист Алексей Кричевский рассказал, что существуют способы избежать оплаты по кредитам на законных основаниях. Например, снять с себя долговые обязательства можно, став банкротом.