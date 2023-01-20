Менеджер Емельяненко оценил видео с находящимся в «задумчивом состоянии» бойцом

Менеджер Александра Емельяненко признал, что боец был пьян на появившемся в сети видео

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, оценил появившийся в сети видеоролик, на котором спортсмен находится в «задумчивом состоянии». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Надо жить так, чтобы из-за того, что тебя не пустили в ТЦ, сотрясся весь интернет. Вообще ничего сверхъестественного не увидел», — заявил Бурчак. Он также признал, что спортсмен на видео был пьяным. «Александр с лета, как уехал в Екатеринбург, был абсолютно сухой, не пил, тренировался, а сейчас позволил себе немножко выпить», — отметил менеджер.

19 января Емельяненко отказались пускать в московский ТЦ «Кунцево Плаза». Очевидцы заметили спортсмена, находившегося в «задумчивом состоянии», на одной из московских улиц.

29 октября Емельяненко предложил журналистам поспорить на свою трезвость. «Если кто‑то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где‑то номер карты оставлю и вы мне скинете», — заявил он на пресс-конференции.