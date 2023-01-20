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18:34, 20 января 2023Спорт

Еще два европейских клуба отказались от товарищеских матчей с россиянами

«Матч ТВ»: «Тисакечке» и «Ботев» отказались от товарищеских матчей с российским «Пари НН»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Венгерский футбольный клуб «Тисакечке» отказался провести товарищеский матч с клубом Российской премьер-лиги «Пари НН». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, Федерация футбола Венгрии запретила команде играть с россиянами. Матч должен был пройти 18 января на сборе в Турции. Уточняется, что «Пари НН» также планировал провести игру с болгарским «Ботевом», однако президент клуба выступил против этой встречи.

Ранее еще одна европейская команда объявила об отмене товарищеских матчей против российских футболистов. Таким образом, на сборе в ОАЭ не состоятся встречи болгарского «Левски» со «Спартаком», «Уралом» и «Краснодаром». Отмечается, что самым важным для команды остается единство с болельщиками, которые выступили против организации игр с россиянами.

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Ксения Курашкина
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