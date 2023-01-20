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12:38, 20 января 2023Мир

Песков заявил о восходящем по спирали конфликте на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Конфликт на Украине идет по восходящей спирали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, в Кремле видят приверженность Запада «драматическому заблуждению», о возможности военного успеха Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что ложная вера в успех Киева заставит его западных союзников еще неоднократно пожалеть.

«Все это действительно приводит к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — резюмировал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также призвал Запад покаяться в цинизме из-за Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. «Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад поставил на эту свою войну против России очень многое», — оценил министр.

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Глеб Бажуткин
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